Dilovası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği dağıtıldı - Son Dakika
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Dilovası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği dağıtıldı

Dilovası\'nda ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği dağıtıldı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 1. sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı. Hacı Seyyit Taşan İlkokulunda düzenlenen törenle dağıtılan setlerden 1230 öğrenci yararlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 1. sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı.

Kayapınar Mahallesi'ndeki Hacı Seyyit Taşan İlkokulunda kırtasiye malzemelerinin dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Gebze Kaymakamı ve Dilovası Kaymakamvekili Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanvekili Özcan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, projenin destekçisi Çolakoğlu Metalurji fabrikası yetkilileri Mustafa Türker ve Cahit Aşkın ile protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Özyiğit, törende yaptığı konuşmada, eğitim faaliyetlerinin her aşamasında hayırsever kuruluşların yaptığı katkıları çok anlamlı bulduğunu belirterek, fabrika yöneticilerine teşekkür etti.

Çolakoğlu Metalurji yetkilisi Türker de eğitim öğretime verdikleri desteğin geçmişten bugüne sürdüğünü dile getirerek, "Bu yıl da ilkokul 1. sınıfa başlayan 1230 yavrumuza kırtasiye desteği sağladık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere kırtasiye setleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilovası'nda ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği dağıtıldı - Son Dakika
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