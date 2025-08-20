Dilovası\'nda Metruk Binalar Yıkılıyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla metruk binaların yıkımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mal ve can güvenliğini tehlikeye atan metruk binalar yıkılarak çevre temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Yıkım öncesinde ekipler kontrollerini yaparken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Yıkım sırasında oluşan toz, tazyikli suyla bastırılıyor, ardından molozlar kamyonlara yüklenerek alan temizleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede çevresine korku salan ve farklı amaçlar için kullanıldığı tespit edilen metruk binalarla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bu yapıların, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geldiğini aktaran Ömeroğlu, "Vatandaşlarımız için tehlike arz eden bu binalar, çevresel olarak kötü görüntü oluşturuyor ve sıkça şikayetlere konu oluyor. Bizler de gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Toplam 85 metruk yapının yıkımını tamamladık. Amacımız, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak ve ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmektir." ifadesini kullandı.