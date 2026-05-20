Dilovası'ndaki Yangın Davasında Duruşma

20.05.2026 17:33
Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü yangın davasında sanıklar, insan olduğunu bilmediğini savundu.

'İÇERİDE İNSANLARIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davanın Kandıra Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşmasına tutuklu sanıklar ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Tutuklu sanıklardan Aleyna Oransal duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, daha önce ortak müdafi eşliğinde savunma yapan yapı inşaat firmasının ortakları olan tutuksuz sanıklar C.Ö.Y., Ö.Y. ve Ö.Y.'ye, avukatlarının değişmesi nedeniyle yeniden söz verdi. SEGBİS üzerinden savunma yapan C.Ö.Y., babası ve amcasıyla ortak oldukları inşaat şirketinin fiili yönetimini kendisinin yürüttüğünü söyledi. Yangının çıktığı fabrikanın bulunduğu arsayı 30 Aralık 2024'te inşaat amacıyla satın aldıklarını ifade eden C.Ö.Y., binayı satın aldıktan birkaç ay sonra ilk kez gördüğünü, ziyaret sırasında içeride üretim yapıldığına dair bir faaliyet fark etmediğini öne sürdü. Yangın günü Ataşehir'deki evinde olduğunu anlatan sanık, bilgi almak amacıyla Kurtuluş Oransal'ı aradığını belirterek, "İçeride insanların olduğunu bilmiyordum. İlk etapta küçük çaplı bir yangın olduğunu düşündüm. Olay yerine geldim ancak uzaktan izlemekle yetindik. Daha sonra Gebze'deki iş yerime gittim" dedi.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ADRESİ BULAMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Diğer tutuksuz sanıklar Ö.Y. ve Ö.Y. de arsayı mevcut yapıyı yıkıp yeni proje yapmak amacıyla satın aldıklarını, fabrikayı hiç görmediklerini savundu. Duruşmada dinlenen iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç. ise kendilerine bildirilen adrese gittiklerinde Ravive Kozmetik'e ait bir işletme göremediklerini söyledi. S.Ç., durumu iş yerine döndükten sonra sorumlu müdür Ü.A.'ya ilettiğini, sonrasında kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

YARALANAN İŞÇİ, KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Yangında yaralanan işçilerden müşteki Zeynep Hüseyin, 15 yaşında işe başladığını belirterek, işe alınma sürecinde Kurtuluş Oransal'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Olay günü parfüm paketleme işi yaptıklarını anlatan Hüseyin, patlamanın yaşamını yitiren işçi Tuncay Yıldız'ın bulunduğu bölümde meydana geldiğini kaydetti. Hüseyin ayrıca iş yerinde İsmail Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör'ü gördüğünü, çalışanlara herhangi bir koruyucu ekipman verilmediğini ve iş güvenliği eğitimi almadıklarını öne sürdü.

'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Firari olarak aranırken duruşmaya katılan, şirket yetkililerinin kaçmasına yardım etmekle suçlanan Abdurrahman Bayat ise duruşmaya kendi isteğiyle geldiğini söyledi. İddianameyi yeni gördüğünü belirten Bayat, inceleme yaptıktan sonra savunma yapmak istediğini ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'suçluyu kayırma' suçlaması yöneltilen Abdurrahman Bayat'ın kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklanmasına hükmetti. Heyet ayrıca Aleyna Oransal'ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin sağlık raporu alınmasına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olarak katılmasına karar verdi. Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: DHA

