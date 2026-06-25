Dilovası Ravive Kozmetik'teki Yangın Faciası Davasında 8 Kamu Görevlisine Gözaltı

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL)- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik'teki yangın faciası davasında, aralarında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu toplam 8 belediye çalışanı gözaltına alındı. Faciada yakınlarını kaybeden ailelerin avukatı Lütfi Sabri Batı, "Biz sadece Dilovası Belediyesi çalışanlarının değil dosyada sorumlu olan bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te Ravive Kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde Dilovası Belediyesi'nde görevli 8 kamu görevlisinin evine baskın düzenlendi. Operasyonda, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, Dilovası Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı) Hüseyin Öztürk, Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, Dilovası Belediyesi Eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür V. Nizamettin Balcı ve Dilovası Belediyesi Zabıta Personeli Ömer Kocabay olmak üzere toplam sekiz kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kamu görevlilerinin evlerinde de arama yapıldı.

"BU GELİŞME ASLINDA O ADALET NÖBETİNİN BİR ETKİ DOĞURDUĞUNU ORTAYA ÇIKARTIYOR"

Konuyla ilgili ANKA'ya konuşan Dilovası yangın faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin avukatı Lütfi Sabri Batı şöyle konuştu:

"Havaya uçan, yanan iş yerinde 7 işçinin vefat etmesinden sorumluluğuna ilişkin dosyada bir gelişme yaşandı. Diloavası Belediyesi'nde bir kısmı zabıta görevlisi, biri belediye başkan yardımcısı, biri İmar ve Şehircilik Müdürü olmak üzere toplam 8 kişi dosya kapsamında bu sabah adreslerinden gözaltına alındılar. Bunun yanında adreslerinde arama da yapıldı. Biz yaklaşık 2 haftadır Gebze Kent Meydanı'nda hayatını kaybeden 7 kişinin aileleriyle beraber bir adalet nöbeti başlatmıştık. Bu gelişme aslında o adalet nöbetinin bir etki doğurduğunu ortaya çıkartıyor. "

"SORUMLU OLAN BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Duruşma gününe kadar adalet nöbetini sürdüreceklerine dikkat çeken Batı şu ifadeleri kullandı:

"Adalet nöbetimizin başka talepleri de vardı. 7 işçiye mezar olan bu kaçak imalathanenin gizli sorumlusu olduğunu düşündüğümüz Ali Osman Akat'ın dosyasıyla ilgili bir takım taleplerimiz vardı. Duruşmaların Kandıra'dan Gebze'ye alınması, böylece halka bu duruşmalara katılma fırsatı tanınması talebimiz vardı. Bu taleplerimize dair herhangi bir gelişme henüz yaşamadık. Bu gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Kamu görevlilerin yargılanması aslında çok önemli bir şey. Türkiye'de yüzlerce iş cinayeti yaşandı. İş cinayetlerinde yılda ortalama 2 bin işçi hayatını kaybediyor. Bu dosyalarda kamu görevlilerinin yargılanması çok nadiren gördüğümüz ve genellikle de göstermelik yapılan bir iştir. Kamu görevlileri yargılanmadıkça Türkiye'de işçi kanını emip de patronu zengin eden sistem devam edecek. Bu dosyaların ilerlemesi ve gelişmesi adına adalet nöbetimizi sürdüreceğiz. Kamu görevlilerinin gözaltına alınması, ifadelerinin alınmaya başlanması iyi bir gelişmedir ama yeterli değildir. Biz sadece Dilovası Belediyesi çalışanlarının değil dosyada sorumlu olan bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyoruz."