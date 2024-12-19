Din Görevlileri ile İstişare Toplantısı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçe merkezinde ve köylerinde görev yapan din görevlileriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda ilçedeki cami ve Kur'an kurslarının eksikleri konuşuldu.
İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, toplantıda talep ve beklentilere ilişkin Dere'ye bilgi verdi.
Dere, toplantıya katılan din görevlilerine teşekkür etti.
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