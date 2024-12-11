Din Görevlilerine Okuma Etkinliği

Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünce din görevlileri arasında her ay düzenlenen etkinlikte, din görevlileri okudukları kitaplara ilişkin fikirlerini paylaştı.
Espiye Müftüsü Osman Gülbe, etkinliğe önem verdiklerini belirterek, "Okuyan bilir, okuyan duyar, okuyan görür. Okumayan bilebilir ama bu bilgi eksik olabilir. Her ay bir kitap okumak bizim hedefimiz, kendi çabamızla okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
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