Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi: SMA Hastaları İçin Zekat ve Fitre Verilemez

OGÜN AKKAYA
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, SMA hastası çocuklar için fitre, zekat ve fidye verilmeyeceğini bildirdi. Bozkurt, "Zekat, fitre, fidye özel bir ibadettir. Ödeneceği yerler, ödeme biçimi özeldir. Buralar için zekat, fitre, fidye ödenemez. Özellikle altını çiziyorum çünkü o ibadetin geçerliliği için şartları tam manasıyla oluşmuyor. SMA hastalarımıza zekat, fitre, fidye dışında bağışlar yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV'nin "Diyanet'e Soralım" programında yayına bağlanan izleyicilerin sorularını yanıtladı. "SMA hastaları için zekat, fitre verilebilir mi?" sorusu üzerine Bozkurt, zekat, fitre, fidyenin özel bir ibadet olduğunu belirtti. Bu nedenle bunların verileceği yerlerin ve ödeme biçimlerinin de özel olduğunu kaydeden Bozkurt, şöyle konuştu:
"Bu şartlarda olan bir kişiye zekat, fitre verilemez. SMA hastalıklarıyla mücadele eden insanlar büyük meblağlar ödeyecekler. Bunu ödemek için yardımcı olmamak mı lazım? Olunabilir ama bunu zekat ve fitremizle değil, onun dışında diğer gönüllü bağışlarla destekleyebiliriz. Fakat zekat, fitre, fidye özel bir ibadettir. Ödeneceği yerler, ödeme biçimi özeldir. Buralar için zekat, fitre, fidye ödenemez. Özellikle altını çiziyorum çünkü o ibadetin geçerlilik için şartları tam manasıyla oluşmuyor. SMA hastalarımıza zekat, fitre, fidye dışında bağışlar yapılabilir, ödenmesin lütfen. Bu tür hastaların tedavisi yurt dışında büyük meblağlarla karşılanıyor. Yüzde yüz bir tedavisi yok. Dışarıya gidiliyor ve sonuç alınıyor mu? Umut bağlıyoruz, götürüyoruz. Mücadele edenlere Allah yardımcı olsun."
"BU ÇOCUKLARDAN HER BİRİNİ SAHİPLENSELER..."
Programın sunucusu da " Türkiye'de yaklaşık 3 bin SMA'lı hasta çocuğumuz var. Bunlar zekat, fitre, fidye ile çözülür mü çözülmez mi? İş buralara gelmeden bu memlekette üç bin tane babayiğit yok mu? Bu çocuklardan her birini sahiplenseler de götürüp tedavilerini yaptırsalar." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi: SMA Hastaları İçin Zekat ve Fitre Verilemez - Son Dakika
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bayram tatili öncesi Osmangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, genel trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı gibi konuları anlattı. Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, göreve başladığı ilk gün Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Başkan Fazlaca, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?