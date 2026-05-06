Dinçer'den Nüfus Politikasına Eleştiri

06.05.2026 17:28
CHP'li Dinçer, 'Aile ve Nüfus On Yılı' genelgesine itiraz etti, Meclis'te katılımcı süreç önerdi.

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan ve 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" genelgesini eleştirerek, TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sundu. Dinçer, toplumun geleceğini doğrudan ilgilendiren nüfus politikalarının tek taraflı kararlarla değil, Meclis çatısı altında demokratik katılım ve ortak akılla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Semar Dinçer yaptığı değerlendirmede, aile yapısı ve nüfus politikalarının yalnızca yürütmenin tasarrufuna bırakılmasının demokratik ilkelere aykırı olduğunu belirterek, "Bu kadar kapsamlı ve uzun vadeli bir planın, TBMM devre dışı bırakılarak belirlenmesi kabul edilemez. Tüm siyasi partilerin ve bilim insanlarının katkısıyla şekillenecek bir süreç işletilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye nüfusu kendini yenileme eşiğinin altında"

Dinçer, TÜİK verilerine dikkati çekerek, Türkiye'nin demografik bir uçuruma sürüklendiğini ifade etti. Toplam doğurganlık hızının 1,48'e gerileyerek tarihinin en düşük seviyesine indiğini hatırlatan Dinçer, "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in çok altına düştük. Bugün Türkiye'nin doğurganlık hızı Fransa, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin bile gerisindedir. Bu sadece bir sayısal veri değil, toplumun geleceğinin tehdit altında olduğunun açık bir göstergesidir" dedi.

"2025'te her 3 evlilikten 1'i boşanma ile sonuçlandı"

Nüfusun azalmasının yanı sıra aile birliğinin de ekonomik ve sosyal baskılarla sarsıldığını belirten Dinçer, 2025 yılı verilerine göre her üç evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandığını vurguladı. Dinçer, şunları kaydetti:

"Toplumun temel taşı olan aile birliği, ağır ekonomik koşullar altında ezilmektedir. Boşanma oranlarındaki bu korkutucu artış, meseleye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini kanıtlamaktadır. Nüfus politikaları sadece teşviklerle değil; ekonomik, sosyal ve yapısal sorunları çözmeye odaklanan, bilimsel ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu nedenle Meclis'te bir komisyon kurularak, nüfus politikalarının tüm siyasi partiler ve ilgili kurumların görüşleri alınarak değerlendirilmesi ve bunun bir devlet politikası olarak ortaya çıkması sağlanmalıdır. AKP iktidarının ekonomi ve sosyal politikaları, kadına ve çocuğa olan bakış açısı Türkiye'de doğum oranlarını artırmayacaktır. Kapsayıcılıktan ve bilimsellikten uzak her adım başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
