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Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı, gölet dondu: Eşsiz manzarada karın keyfini çıkardılar - Son Dakika
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Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı, gölet dondu: Eşsiz manzarada karın keyfini çıkardılar

Kırıkkale'de bin 744 rakımlı Dinek Dağı'na yağan kar birlikte oluşan eşsiz manzara 'dron' ile havadan görüntülendi. Dağa çıkan vatandaşlar da naylon ve kızaklarla karda kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Kırıkkale'de kurak geçen günlerin ardından bin 744 rakımlı Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda 'dron' ile çekilen kar manzarasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Dağın yamacında bulunan sulama göleti de soğuk havadan dolayı dondu. Tesise gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da naylonlar ve kızakla kayak yaptı, bazıları da manzaraya karşı salıncakta sallandı. Dinek Dağı'nda karı gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Büşra Arısan, Dinek Dağı'nda kar olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Atlı Safari ve Doğa Parkı personeli Kenan Demiroğlu, kar yağışının halkı sevindirdiğini ifade etti. Serkan Arısan ise, Dinek Dağı'nda eğlenceli vakit geçirdiklerini ve tesislerden memnun kaldıklarını belirtti. Eymen Arısan ise, kardeşiyle birlikte karda eğlendiklerini söyledi.

Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı, gölet dondu: Eşsiz manzarada karın keyfini çıkardılar
29.01.2024 - 23:26,  Güncelleme: 23:36
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Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı, gölet dondu: Eşsiz manzarada karın keyfini çıkardılar

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bin 744 rakımlı Dinek Dağı'na yağan kar birlikte oluşan eşsiz manzara 'dron' ile havadan görüntülendi. Dağa çıkan vatandaşlar da naylon ve kızaklarla karda kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kırıkkale'de kurak geçen günlerin ardından bin 744 rakımlı Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda "dron" ile çekilen kar manzarasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Dağın yamacında bulunan sulama göleti de soğuk havadan dolayı dondu. Tesise gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da naylonlar ve kızakla kayak yaptı, bazıları da manzaraya karşı salıncakta sallandı.

Karın keyfini çocuklarıyla birlikte çıkardığını belirten Büşra Arısan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Dinek Dağı'nda karı gördüklerinden dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Karda oynamanın eğlenceli olduğunu ifade eden Arısan, "Çocuklarımla beraber güzel vakit geçirmek için Dinek Dağı yakın olması sebebiyle Kırıkkale merkezde de kar olmaması sebebiyle bu tarafa geldik. Hem doğası hem hem de tesisleri çok güzel. Çocukların da oynaması için kar olması bizleri sevindirdi. Çocuklarımızla beraber güzelce vakit geçiriyoruz. Karda yürüyorlar, en azından karı gördüler mutluyuz. Herkes gelebilir 'kar yok' diye bizde tereddüt etmiştik. Burada da yeterli miktarda karı görebilirler. Çok güzel bir yer" diye konuştu.

Atlı Safari ve Doğa Parkı personeli Kenan Demiroğlu, "Çok şükür geçen haftaya nazaran yağdı. Güzel kar var bu hafta. Seviniyoruz kar yağdığı için. Bayadır yağmıyordu. Bu hafta şükür azda olsa yağdı, halkın yüzünü güldürdü" ifadesini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte Dinek Dağı'nda eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Serkan Arısan, tesislerdeki hizmetten dolayı da memnun kaldıklarını ifade etti.

Eymen Arısan ise, kardeşiyle birlikte karda eğlendiklerini belirterek, "Geldiğimiz iyi oldu yani sıkılıyorduk evde. Kardan adam yaptık kardeşimle eğlendik" dedi.

Kaynak: İHA
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