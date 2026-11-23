SİNGAPUR, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, ikili işbirliği mekanizmasından tam olarak yararlanmak ve yapay zeka ve yeşil kalkınma gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Singapur ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding pazar günü Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi. Ding, Singapur Başbakan Yardımcısı Gan Kim Yong ile birlikte ikili işbirliği mekanizması toplantılarına eş başkanlık etmek üzere Singapur'da bulunuyor.

Wong'u Çin'e gerçekleştirdiği başarılı ziyaret ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılımından dolayı tebrik eden Ding, iki ülke liderlerinin ilgisi ve rehberliği sayesinde Çin-Singapur ikili işbirliği mekanizması toplantılarının sürekli yeni boyutlar kazandığını ve bu toplantılardan yeni sonuçlar elde edildiğini belirtti. Ding, bunun çok yönlü, yüksek kaliteli ve geleceğe dönük ortaklık için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Ding, iki ülkenin, ikili ilişkilerin gelişimine yönelik toplumsal temeli sürekli olarak güçlendirmek üzere eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve diğer alanlardaki yakın etkileşimlerin olumlu ivmesini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Wong ise ikili işbirliği mekanizması toplantılarının, iki taraf arasındaki çok yönlü işbirliğini pekiştirip genişleteceğini söyledi.

Çin ile yapay zeka, dijital ekonomi ve diğer sektörlerde işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Wong, karşılıklı anlayışı artırmak amacıyla iki tarafın, halklar arası etkileşimleri daha da artırması gerektiğini belirtti.

Singapur'un gelecek yıl Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Wong, bunu çeşitli alanlarda ASEAN-Çin işbirliğini ilerletmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.