Ding Xuexiang, Chengdu\'da Yabancı Konuklarla Görüştü

CHENGDU, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Ding Xuexiang, salı günü Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde düzenlenen İkinci Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Değişimi Konferansı'na katılmak üzere Çin'de bulunan çok sayıda yabancı konukla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.