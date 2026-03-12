Dini İstismar ile 2 Milyon TL Dolandırıcılık - Son Dakika
Dini İstismar ile 2 Milyon TL Dolandırıcılık

12.03.2026 15:51
Antalya'da 'hoca' tanıtımıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı, 2 milyon TL haksız kazanç elde etti.

ANTALYA'da dini inanç ve duyguları istismar ederek 2 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden O.S. serbest bırakılırken, 'Hoca' lakaplı V.Ü. tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini sözde 'hoca' olarak tanıtıp irtibata geçtiği kişilerin sosyoekonomik durumlarını, ruh hallerini ve sosyal sorunlarını istismar ederek; muska yapma, büyü bozma, kurban parası ya da sadaka verme, şifa bulma gibi gerekçelerle para talep eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu 'Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen V.Ü. ve O.S. isimli şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı. Projeli çalışma kapsamında şüphelilerin 13 olayda yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 54 fişek, 3 cübbe ve sarık, Arapça yazılı tılsım ve muskalar, müştekilere ait bilgilerin ve muska yapılacağı belirtilen rahatsızlıkların yer aldığı defter, cep telefonları, dizüstü bilgisayar ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

'Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.S. serbest bırakılırken, V.Ü. tutuklandı.

Kaynak: DHA

