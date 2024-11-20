Dini Nikahla Yaşadığı Kişi Tarafından Boğulan Genç Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Dini Nikahla Yaşadığı Kişi Tarafından Boğulan Genç Kadın Toprağa Verildi

Dini Nikahla Yaşadığı Kişi Tarafından Boğulan Genç Kadın Toprağa Verildi

Mersin'de, Hasan Fırtına tarafından boğularak öldürülen 24 yaşındaki Aybeniz Top, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

20.11.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından boğulan Aybeniz Top (24), otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirilen Aybeniz Top, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dini Nikahla Yaşadığı Kişi Tarafından Boğulan Genç Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

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