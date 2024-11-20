Dini Nikahla Yaşadığı Kişi Tarafından Boğulan Genç Kadın Toprağa Verildi

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TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından boğulan Aybeniz Top (24), otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirilen Aybeniz Top, gözyaşları arasında toprağa verildi.