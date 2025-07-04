Dini Nikahlı Eşi Öldüren Sanığa Müebbet Ceza

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Ecer, "delil kararttıkları" iddia edilen tutuksuz sanıklar A.E, N.B, Ö.B. ve hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan R.B. duruşmaya gelmedi.

Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını yineledi.

Taraf avukatlarının dinlenildiği duruşmada müşteki yakınları, Ecer ve tutuksuz yargılanan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar A.E, N.B. ve Ö.B. beraatlerini talep etti.

Söz verilen sanık Ziya Ecer de süreç içinde kendisinin yanlışları olduğunu dile getirerek, Pınar Bayrak'ı öldürme amacının olmadığını iddia etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Ziya Ecer'e "kadına karşı kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

A.E. N.B. ve Ö.B. ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçu"ndan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık R.B. ise beraat etti.

Mersin'de 3 Ağustos 2024'te Çiftlikköy Mahallesi'nde Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında tartışma çıkmış, darbedildiği öne sürülen Bayrak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ecer tutuklanmıştı.