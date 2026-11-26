Diplomatik ilişkilerin 70. yılı, Kahire'de Liao Liqiang'ın katıldığı törenle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü dolayısıyla Kahire'de düzenlenen törende konuşma yaptı. Mısır-Çin Dostluk Derneği'nin 24 Kasım 2026'da salı akşamı düzenlediği tören yıldönümünü anmak üzere yapıldı.
KAHİRE, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, Çin ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü anmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen törende konuşma yaptı, 24 Kasım 2026.
Tören salı günü akşam saatlerinde Mısır-Çin Dostluk Derneği tarafından düzenlendi. (Fotoğraf: Yin Mengchen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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