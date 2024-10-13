Dipsiz Göl Şelalesi Sonbaharda Büyülüyor - Son Dakika
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Dipsiz Göl Şelalesi Sonbaharda Büyülüyor

Sivas'ın Dipsiz Göl Şelalesi, sonbahar güzellikleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.

13.10.2024 00:39
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Dipsiz göl şelalesi sonbahar güzelliğiyle mest etti

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsiz göl Şelalesi, ziyaretçilerini her mevsim ayrı bir güzellikle karşılıyor. Kışın donan sarkıtlarıyla, yazın yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan şelale sonbaharda ise misafirlerini mest ediyor.

Hazan mevsiminin birbirinden güzel tonlarını kuşanan doğada, serin sularını yaklaşık 50 metre yükseklikten bırakarak şelale adeta yağlıboya tablolarını andırıyor. Eşsiz güzellik ziyaretçilerine de öz çekim yapma fırsatı sunuyor.

Doğanın her rengini görmek mümkün

Doğa yürüyüşüne çıkıp şelaleye uğrayan Fazıl Dişsöken, şelale ve çevresinde yılın bu aylarında doğanın her renginin bir arada görülebileceğini belirtip, "Hava almak istedik gezmeye geldik. Tabiatın güzel renklerini görüyorsunuz. Yaz aylarında başka kış aylarında başka. Manzara muhteşem. Şu an doğada her rengi görmek mümkün." dedi.

Adem Ulugöl ise üç yıl önce memleketine dönüp, memleketindeki güzellikleri keşfettiğini ifade edip, "45 yıldır İstanbul'da ikamet ediyordum 3 yıl önce memleketim Sivas'a döndüm. Doğanşar yolu üzerindeyiz. Artık sonbahara giriyoruz. Şu an doğada sarı yeşil her türlü renk var." dedi.

Mustafa Çengel ise doğayı insana benzettiğini vurgulayarak, "Doğaya bakınca kendimi görüyorum. Ben de bebektim çocuk oldum genç oldum şimdi yaşlandım bembeyaz oldum. Her mevsimin bir güzelliği bir tadı var. Etrafa baktığımda 5-6 rengi aynı anda görüyorum. Çeşitli birçok ağaç var. Hepsi farklı farklı renkler veriyor." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Doğanşar, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dipsiz Göl Şelalesi Sonbaharda Büyülüyor - Son Dakika

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