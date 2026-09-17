Direksiyon sınav sonucu KDK girişimiyle 'başarılı' olarak düzeltildi - Son Dakika
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Direksiyon sınav sonucu KDK girişimiyle 'başarılı' olarak düzeltildi

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Direksiyon sınav sonucu KDK girişimiyle \'başarılı\' olarak düzeltildi
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Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran sürücü adayının direksiyon sınavında 'başarısız' olarak sisteme girilen sonucu, KDK'nın girişimiyle 'başarılı' olarak düzeltildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle görüşmeler sonrası sınav sonucu MEBBİS üzerinden düzeltildi ve aday sertifika almaya hak kazandı.

KAMU Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran sürücü adayının, direksiyon sınavında 'başarısız' olarak sisteme girilen sınav sonucu, KDK'nın girişimiyle 'başarılı' olarak düzeltildi.

KDK'ya başvuran sürücü adayı, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı'nda komisyon başkanının sınav mevzuatını yanlış uygulaması nedeniyle sınav sonucunun hatalı şekilde 'başarısız' olarak sisteme işlendiğini öne sürdü. Sürücü adayı, komisyon başkanının yaptığı hatayı sınavdan sonra sözlü olarak kabul ettiğini, sınava devam etmesini sağladığını ve sınavı geçtiğini kendisine bildirdiğini ileri sürdü. ?

Daha sonra düzenlenen resmi yazılarda olayın gerçeğe aykırı şekilde 'sehven yapılan maddi hata' olarak gösterildiğini belirten sürücü adayı, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduğunu ancak gerekli inceleme yapılmadan talebinin reddedildiğini öne sürdü.

SINAV SONUCU DÜZELTİLDİ

Ardından sürücü adayı, olayla ilgili idari soruşturma başlatılması ve direksiyon sınav sonucunun 'başarılı' olarak düzeltilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu. ?Başvuru üzerine konuyu inceleyen KDK, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. KDK'nın girişimi üzerine gerekli inceleme ve soruşturmanın yapıldığı, başvuranın sınav sonucunun Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) sistemi üzerinden 'başarılı' olarak düzeltildiği ve sertifika almaya hak kazandığı bildirildi.

Kaynak: DHA
Milli Eğitim MüdürlüğüGüncelSon Dakika

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