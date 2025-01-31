Dış Ticaret ve Turizmde Rekor Artış - Son Dakika
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Dış Ticaret ve Turizmde Rekor Artış

Bakan Şimşek, dış ticaret açığının azaldığını ve 2024'te turizm gelirlerinin 61,1 milyar dolara çıktığını açıkladı.

31.01.2025 12:46
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret ve turizm gelirleri verilerini değerlendirerek, "Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık. 2024 yılında ziyaretçi sayısı 62,2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara ulaştı. Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatımız 262 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret açığımız 24 milyar dolar geriledi. 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına indi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış ticaret ve turizm gelirleri verilerini değerlendirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık. 2024 yılında ziyaretçi sayısı 62,2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara ulaştı. Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatımız 262 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret açığımız 24 milyar dolar geriledi. 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına indi. Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dış Ticaret ve Turizmde Rekor Artış - Son Dakika

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