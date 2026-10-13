Dişhek-Sen, döner sermayeli personelin genel bütçeye alınması için Bakanlığa başvurdu

(ANKARA) - Diş Hekimliği Sendikası (Dişhek-Sen), Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan döner sermaye bütçeli diş hekimleri ve diğer personelin, mali ve özlük hakları korunarak genel bütçe kapsamına alınması için Bakanlığa başvurdu. Sendika, geçiş tamamlanana kadar personelin ana maaş bordrolarına düzenli erişiminin sağlanmasını da talep etti.

Dişhek-Sen, döner sermaye bütçeli personelin genel bütçeye geçirilmesi ve maaş bordrolarına erişiminin sağlanması talepleriyle Sağlık Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dişhek-Sen olarak, Sağlık Bakanlığında görev yapan döner sermaye bütçeli diş hekimleri ve diğer personelin genel bütçe kapsamına alınması talebiyle Bakanlığa resmi başvurumuzu yaptık.

Personel giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır. Sürekli kamu hizmeti yürüten çalışanların mevcut mali ve özlük hakları korunarak genel bütçeye geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedik. Bu düzenleme, sağlık tesislerinin döner sermaye bütçeleri üzerindeki personel gideri yükünü de azaltacaktır.

Geçiş tamamlanana kadar ana maaş bordrolarına düzenli erişim sağlanmalıdır. Döner sermaye bütçeli personelin 657 sayılı Kanun kapsamındaki ana maaş bordrolarının her ay EKİP Portal'da eksiksiz şekilde görüntülenebilmesini ve indirilebilmesini talep ettik.

Bordroların kesinleştirme, onay ve sisteme aktarım işlemlerinin zamanında tamamlanması için 81 il sağlık müdürlüğü ve ilgili tüm sağlık kurumlarının yazılı olarak uyarılmasını, geçmiş dönemlere ait eksik bordroların da erişime açılmasını istedik.

Her çalışan, maaşının nasıl hesaplandığını ve hangi kesintilerin yapıldığını düzenli olarak görebilmelidir.

Başvurumuzun ve Bakanlığın atacağı adımların takipçisi olacağız."