Disiplin Vurgusu: TSK'dan İhraç Cezası

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, beş teğmen ve üç komutanına Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezası verilmesini savundu ve "Milli orduya verilebilecek en büyük zarar disiplinsizlik suçunu orduya bulaştırmaktır. Karara karşı çıkanların gerçek derdi askeri disiplin tartışması veya hukuka uygunluk değildir. Tek dertleri teğmenlerin ihraç olayını dar siyasi çıkarları için istismar etmektir" dedi.

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ayırma cezasıyla YDK'ya sevk edilen teğmenler ve idarecilere TSK'dan ayırma cezası verildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, karara ilişkin açıklama yaptı. Köroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TSK'da disiplin tüm sistemin esasıdır. Milli orduya verilebilecek en büyük zarar disiplinsizlik suçunu orduya bulaştırmaktır. Karara karşı çıkanların gerçek derdi askeri disiplin tartışması veya hukuka uygunluk değildir. Tek dertleri teğmenlerin ihraç olayını dar siyasi çıkarları için istismar etmektir."