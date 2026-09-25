Dışişleri Bakan Yardımcıları New York'ta gıda güvenliği ve Suriye oturumlarına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Berris Ekinci ve Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ekinci ve Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta görüşmelere ve toplantılara iştirak etti.

Ekinci; Avrupa Birliği, Fransa, Romanya ve Ukrayna tarafından düzenlenen "Küresel Gıda Güvenliği ve Karadeniz–Tahıl İhracatının Sağlanması için Saldırılara İlişkin Moratoryum İhtiyacı" başlıklı etkinliğe katıldı.

"Rohingya Krizi: Uzun Süreli Yerinden Edilme Sorununa Kalıcı Bir Çözüm İçin Yeniden Çağrı" başlıklı yan etkinliğe de iştirak eden Ekinci, ayrıca Singapur Dışişleri Bakan Yardımcısı Albert Chua ile de bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya ise Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Kulaklıkaya ayrıca, "Bölgesel İstikrar, Güvenlik ve Sürdürülebilir Geri Dönüş: Suriye'de kampların olmaması gerekliliği" başlıklı yan etkinlikte hitapta bulundu.