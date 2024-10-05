Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Fildişi Sahili'nde - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Fildişi Sahili'nde

Burhanettin Duran, Fildişi Sahili'nde diplomatik ilişkiler ve işbirlikleri hakkında istişarelerde bulundu.

05.10.2024 02:16
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Fildişi Sahili'nde siyasi istişarelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Duran, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Leon Kacou Adom ile görüştü.

Duran daha sonra Fildişi Sahili Dışişleri ve Afrika Entegrasyonu Delege Bakanı Wautabouna Ouattara ile siyasi istişarelerde bulundu.

Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümünün kutlandığı 2024 yılına denk gelen siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler ele alındı; tarım, ekonomi, yatırım, sağlık, eğitim, kültür, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirlikleri görüşüldü.

İstişarelerde ayrıca, Türkiye-Afrika işbirliği, Sahel bölgesindeki gelişmeler ve güvenlik durumu dahil bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel seviyede olduğuna vurgu yaparak, iki ülke arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey temasların, ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Delege Bakan Ouattara da Türkiye ve Fildişi Sahili'nin dost ve kardeş iki ülke olduğunun altını çizerek, Fildişi Sahili'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında Bakan Yardımcısı Duran, Fildişi Sahili Teknik Eğitim, Mesleki Formasyon ve Çıraklık Bakanı Koffi N'Guessan ile Abidjan Meslek Lisesi öğrencilerinin mesleki eğitimine destek olmak amacıyla TİKA tarafından temin edilen makine ve malzemelerin okula teslim törenine katıldı.

Bakan Yardımcısı Duran, tören münasebetiyle Bakan N'Guessan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Afrika'daki temel önceliklerinden birinin gençlerin eğitim ve istihdamı ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek olduğunu belirterek, Türkiye'nin gelecek dönemde TİKA ile kalkınma projelerini sürdüreceğini vurguladı.

Bakan N'Guessan da Türkiye'nin Fildişi Sahili halkı ve gençlerinin yanında olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Türkiye tarafından gerçekleştirilen kalkınma projelerinin gençlerin geleceğine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye Maarif Vakfı Abidjan Okulu'nu da ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Duran ayrıca, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçiliği personeline hitap etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Fildişi Sahili'nde - Son Dakika

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