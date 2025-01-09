Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran ve John Bass Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Bass ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Duran ile Bass'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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