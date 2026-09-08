Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Japonya Senatosu komitesi üyeleriyle görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Japonya Senatosu Uluslararası Meseleler Araştırma Komitesi üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Japonya Senatosu Uluslararası Meseleler Araştırma Komitesi üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.