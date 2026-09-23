Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya New York'ta Suriye ve Sudan'ı ele aldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya New York'ta Suriye ve Sudan'ı ele aldı

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BM 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bahreyn, Katar ve BM yetkilileriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Temaslarda Sudan ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, New York'ta Bahreyn, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile bir araya gelen Kulaklıkaya, görüşmede Sudan'daki güncel gelişmeleri ele aldı.

Kulaklıkaya, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şeyh Abdullah bin Ali Al Halife ile de ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz el Huleyfi ile Kulaklıkaya arasındaki görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Kulaklıkaya, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ile görüşmesinde ise Suriye'deki güncel gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA
DiplomasiPolitikaNew YorkBahreynSuriyeGüncelSudanKatarDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya New York'ta Suriye ve Sudan'ı ele aldı - Son Dakika
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