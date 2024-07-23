Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i Kabul Etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, nezaket ziyareti vesilesiyle Büyükelçi Morris ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, çok taraflı işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.