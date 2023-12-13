 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan ve İsviçre yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan ve İsviçre yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan Devlet Göç Hizmeti Başkanı Vüsal Hüseynov ve İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, konsolosluk ve göç konuları başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan ve İsviçre yetkilileriyle görüştü
13.12.2023 - 23:39,
Abone Ol

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan Devlet Göç Hizmeti Başkanı Vüsal Hüseynov ve İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan, Serim'in BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Küresel Mülteci Forumu 2023" başlıklı programa katılmak üzere geldiği Cenevre'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Serim'in, Hüseynov ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, görüşmede, konsolosluk ve göç konuları başta olmak üzere işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususlarında mutabık kalındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın daima yanındayız. Tek Millet İki Devlet şiarıyla bölgemizin refah ve barışı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Serim'in, Burgener'le görüştüğü belirtilen bir diğer paylaşımda, "Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve insani hareketlilik konularında işbirliğimizi geliştirmek için görüş alışverişinde bulunulmuştur." denildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan, Cenevre, İsviçre, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan ve İsviçre yetkilileriyle görüştü - Son Dakika


23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Fenerbahçe'den Umut Nayir ve eşine başsağlığı mesajı Fenerbahçe'den Umut Nayir ve eşine başsağlığı mesajı
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek

Son Dakika
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:01:57. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan ve İsviçre yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement