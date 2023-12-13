Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan ve İsviçre yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan Devlet Göç Hizmeti Başkanı Vüsal Hüseynov ve İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan, Serim'in BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Küresel Mülteci Forumu 2023" başlıklı programa katılmak üzere geldiği Cenevre'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Serim'in, Hüseynov ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, görüşmede, konsolosluk ve göç konuları başta olmak üzere işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususlarında mutabık kalındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın daima yanındayız. Tek Millet İki Devlet şiarıyla bölgemizin refah ve barışı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Serim'in, Burgener'le görüştüğü belirtilen bir diğer paylaşımda, "Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve insani hareketlilik konularında işbirliğimizi geliştirmek için görüş alışverişinde bulunulmuştur." denildi.