Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz Paris'te

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Paris'teki Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak. Yarın yapılacak konferansta Yılmaz, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın ve yeni yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altını çizecek. Yılmaz, bölücü terör örgütü başta olmak üzere Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekecek ve ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, yarın Paris'te düzenlenecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak. Toplantı, 14 Aralık 2024 tarihinde Akabe'de ve 12 Ocak 2025 tarihinde Riyad'da yapılan Suriye konulu toplantıların devamı niteliğinde.

Suriye'den, bölgeden ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıda, Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın toplantıda, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın ve yeni yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altını çizeceğini, bölücü terör örgütü başta olmak üzere Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekeceğini ve Suriye'nin terör unsurları tarafından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacağını belirtti.

Yılmaz'ın, Suriye'nin istikrarının sürdürülebilirliği için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğine değineceği, bu kapsamda Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının öneminin altını çizecek. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'de adaletin ve önceki rejimin işlediği suçlar için hesap verebilirliğin önemine de işaret edecek.