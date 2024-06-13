Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile bir araya geldi

Güncel

- Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile görüştü

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü.