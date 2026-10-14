Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov tarafından karşılandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacağı 7. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) kapsamında ziyaret ettiği Bakü'de Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov tarafından karşılandığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov tarafından karşılandı.