Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam dünyasının Harem-i Şerif'in İslami kimliğini koruma kararlılığını vurguladı. Fidan, bu konuda gerekli tüm adımların atılacağını ve İslam coğrafyasının birlik içinde hareket edeceğini belirtti. Harem-i Şerif’in korunmasının önemine dikkat çekerek, bu kutsal mekanın İslam toplumu için taşıdığı değeri ve önemi dile getirdi.
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10.09.2024 14:38:17. #1.11#
SON DAKİKA: Harem-i Şerif'in Korunması Vurgusu - Son Dakika
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