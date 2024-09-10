Harem-i Şerif'in Korunması Vurgusu - Son Dakika
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Harem-i Şerif'in Korunması Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam dünyasının Harem-i Şerif'in İslami kimliğini koruma kararlılığını vurguladı. Fidan, bu konuda gerekli tüm adımların atılacağını ve İslam coğrafyasının birlik içinde hareket edeceğini belirtti. Harem-i Şerif’in korunmasının önemine dikkat çekerek, bu kutsal mekanın İslam toplumu için taşıdığı değeri ve önemi dile getirdi.

10.09.2024 14:16
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Dışişleri Bakanı Fidan: "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır."

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Güncel, Son Dakika

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