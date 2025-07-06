Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fidan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden kahraman evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Fidan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.