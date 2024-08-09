Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki katliamın faillerinin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Canilerin er ya da geç cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Fidan, adaletin sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.
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9.08.2024 22:51:22. #1.11#
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