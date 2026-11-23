Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Abdulati, Ferhan ve Barzani ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.