Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakanı ve mevkidaşlarıyla son gelişmeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Abdulati, Ferhan ve Barzani ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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