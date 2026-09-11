Dışişleri Bakanı Fidan, kaymakam adaylarına tecrübelerini aktardı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 111. Dönem Kaymakam Adaylarıyla bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Fidan'ın devlet yönetimi ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin hitaplarını ilgiyle dinlediklerini belirterek teşekkür etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 111. Dönem Kaymakam Adaylarıyla bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın kaymakam adaylarına devlet yönetimi, diplomasi, mülki idarenin önemi ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Yiğitbaşı, "Sayın Bakanımızın devlet yönetimi, diplomasi, mülki idarenin önemi ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin hitaplarını ilgiyle dinledik" ifadelerini kullandı.
Yiğitbaşı, tecrübe ve birikimlerini kaymakam adaylarıyla paylaşan Fidan'a teşekkür etti.
Kaynak: ANKA
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