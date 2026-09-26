Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü.