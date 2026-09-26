Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmenin New York'ta yapıldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü.
Kaynak: AA
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