Fidan, Suudi Bakan ile Kahire'de Görüştü

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Kahire'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.