Dışişleri Bakanı Fidan, yarın BAE'ye gidip stratejik konsey hazırlıklarını ele alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın BAE'ye gidip stratejik konsey hazırlıklarını ele alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın BAE\'ye gidip stratejik konsey hazırlıklarını ele alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette Türkiye ile BAE arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek; Fidan, BAE ile tam dayanışmayı teyit edecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınacak.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.  Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak 20 Mart'ta ziyaret etmişti. Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıkları gözden geçirilecek.

Türkiye'nin, Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek olan Fidan, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edecek.

Fidan, Hürmüz ve Babülmendep Boğazları'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetini vurgulayacak, barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen'in, Orta Doğu'nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu dile getirecek.

Gazze'de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade edecek Bakan Fidan, bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulayacak.

Kaynak: ANKA
Birleşik Arap EmirlikleriDış PolitikaHakan FidanOrta DoğuPolitikaTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
Tutuklanan Emre Tezmen’in Düsseldorf’taki oteli görüntülendi Almanya’daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor
Manchester City’ye tarihi darbe 8 şampiyonluğu gidebilir Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
New Jersey’de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe On binlerce hap ele geçirildi Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
14:10
Fenerbahçe, Kante’nin maaş detaylarını açıkladı Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
13:40
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
13:34
Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
12:42
Konserde beklenmedik kaza Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 14:30:28. #7.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, yarın BAE'ye gidip stratejik konsey hazırlıklarını ele alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei