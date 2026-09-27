Dışişleri Bakanı Fidan, yarın BAE\'ye gidip stratejik konsey hazırlıklarını ele alacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınacak.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak 20 Mart'ta ziyaret etmişti. Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıkları gözden geçirilecek.

Türkiye'nin, Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek olan Fidan, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edecek.

Fidan, Hürmüz ve Babülmendep Boğazları'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetini vurgulayacak, barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen'in, Orta Doğu'nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu dile getirecek.

Gazze'de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade edecek Bakan Fidan, bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulayacak.