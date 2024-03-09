Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Phil Gordon'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Phil Gordon'u Vaşington Büyükelçiliği'nde kabul etti
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti. Beştaş ve Çepni, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu.
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, traktör yüklü tıra arkadan çarpan panelvan ortadan ikiye bölündü. Yola savrulan panelvan başka bir tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi ve sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesi etkinliği, büyük ilgi gördü. Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nde ve Toplu Konutlar Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinliklere yaklaşık 3 bin kadın katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katılacak ve partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap edecek. İstanbul'da saat 11.00'de başlayacak olan genel kurulun ardından Erdoğan, Şanlıurfa'da saat 14.30'da miting yapacak.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan mağdurlardan birinin telefonunun kaybolması üzerine inceleme başlattı. Telefon, kazaya tanık olan bir kişi tarafından alınarak site duvarının üzerine bırakılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda telefon, kazaya neden olan sürücünün annesi tarafından alınmış ve Yazar Eylem Tok'un aracına konulmuştu. Telefon, daha sonra emniyete teslim edildi.
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