Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Phil Gordon'u kabul etti

Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un aracında bulundu

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan mağdurlardan birinin telefonunun kaybolması üzerine inceleme başlattı. Telefon, kazaya tanık olan bir kişi tarafından alınarak site duvarının üzerine bırakılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda telefon, kazaya neden olan sürücünün annesi tarafından alınmış ve Yazar Eylem Tok'un aracına konulmuştu. Telefon, daha sonra emniyete teslim edildi.