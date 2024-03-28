Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerini kabul etti

Marvel Rivals: Ücretsiz Oyun Mayıs Ayında Piyasaya Sürülecek

Marvel Rivals oyunu, mayıs ayında ücretsiz olarak piyasaya sürülecek. Oyun, Marvel evreninden birçok ikonik kahramanı kontrol etme imkanı sunacak ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratabilir. Oyunun performansı ve stabilitesi merak konusu olsa da, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olması bekleniyor. Oyunda yer alacak başlıca karakterler arasında Black Panther, Spider-Man, Iron Man, The Punisher, Doctor Strange, Groot, Hulk, Loki, Luna Snow, Rocket Raccoon, Magik, Star-Lord, Magneto, Peni Parker, Mantis, Namor, Scarlet Witch ve Storm bulunuyor. Oyunun gelecekte daha fazla karakterle güncelleneceği ve uzun dönemli destek alacağı da belirtiliyor. Oyun, Doktor Doom ve onun 2099 yılından gelen rakibi arasındaki savaşı konu alıyor ve kahramanlarımız dünyanın yok olmasını engellemek için birlik olmak zorunda kalacak. Marvel yönetimi, Rivals'ın Marvel evreni sevenlerin gönlünde taht kuracak bir yapım olacağını iddia ediyor.