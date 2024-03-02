Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu\'nda konser dinledi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen resepsiyonda "Tanini Trio" konserine katıldı.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ülke liderleri ve dışişleri bakanlarının katılımıyla devam ediyor.

Gün boyunca çeşitli oturumlara katılan ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiren Fidan, forum kapsamında düzenlenen resepsiyonda "Tanini Trio"nun konserini dinledi.

Resepsiyona bazı devlet başkanları ve bakanlar da katıldı.

Fidan, konser sonrası foruma katılan öğrencilerle de sohbet etti.