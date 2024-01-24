Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

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NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.
Görüşme, New York'taki BM binasında yapıldı.
BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin toplantısına katılan Fidan, Guterres'le de ikili görüşme gerçekleştirdi.??????
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