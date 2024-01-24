Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir ve Fransa Dışişleri Bakanlarıyla Bir Araya Geldi

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NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'yle bir araya geldi.
Görüşmeler, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında gerçekleşti.
BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzeyli Filistin toplantısına katılan Fidan, Cezayirli ve Fransız mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşme yaptı.
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