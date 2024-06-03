Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi. İki lider, Çin-Türkiye stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin yükseltilmesi konularında mutabakata vardı.

03.06.2024 18:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin'de ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın ile görüştüğü belirtildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çın, görüşmede, iki ülke liderlerinin son yıllarda Çin- Türkiye stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çok sayıda mutabakata vardığı ve ikili ilişkilerin uzun dönemli gelişimi için yeni bir taslak yarattığını belirtti.

Liderlerinin önemli mutabakatı doğrultusunda Türkiye ile güvenlik alanındaki işbirliğini sürekli yeni yüksek seviyelere çıkarmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Çın, ikili bağları daha fazla zenginleştirmeyi ve niteliklerini genişletmeyi, iki ülkenin güvenlik çıkarlarını gelişen tarzda korumayı, kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılmasına hizmet etmeyi ve barış ile istikrarına etkin şekilde katkı sağlamayı istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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