Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ele alındı, özellikle Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son durumun da müzakere edildiği bildirildi.
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