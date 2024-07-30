Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine Türkiye'yi temsilen katıldı. Ayrıca Bakan Fidan, Tahran'da Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi. Mesud Pezeşkiyan, 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanarak İran'ın 9. cumhurbaşkanı olmuştu.

30.07.2024 21:05
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.

Bakan Fidan, Tahran'da, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da bir araya geldi.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı - Son Dakika

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