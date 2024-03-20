Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Widhya ile Ankara'da bir araya geldi.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştükten sonra kent meydanında esnafı ziyaret etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.
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