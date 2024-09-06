Bakan Fidan Kosova'da Ziyaretlerde Bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kosova'nın başkenti Priştine'de NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Karargahı ve Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın KFOR Karargahı'nı ziyaret ederek Komutan Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan bilgi aldığı belirtildi.

Ayrıca Fidan'ın, Priştine'de Kosova İslam Birliği'ni de ziyaret etmesinin ardından Kosova İslam Birliği Başkanı ve Başmüftü Naim Tırnava'dan Priştine Merkez Camii inşaatı hakkında bilgi aldığı kaydedildi.