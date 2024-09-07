Fidan, Kosova'da Türk Temsil Heyeti'ni Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'da Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ve Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Kosova'nın Prizren kentinde Sultan Murad Kışlası'ndaki Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Fidan ayrıca, KDTP'yi ziyaret ederek Parti Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.