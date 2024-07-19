Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timco Mucunski\'yi tebrik etti

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve yeni başlayan Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile telefonda görüşerek tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile telefonda görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti, görüşmede ikili ilişkiler de ele alındı.